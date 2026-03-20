Ministerios de Educación y Educación Superior de Cuba aseguran continuidad del curso escolar

El espacio televisivo Mesa Redonda realizó este jueves un análisis sobre la implementación de las acciones para enfrentar la actual situación de #Cuba. Los Ministerios de Educación y Educación Superior dieron a conocer las estrategias tras la evaluación de las medidas implementadas en el último mes, para garantizar la continuidad y la calidad del proceso docente educativo en todos los niveles. En la apertura del programa, el Vice Primer Ministro, Eduardo Martínez Díaz, expuso los principios rectores que guían las decisiones del gobierno en el sector educacional.

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