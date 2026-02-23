Ministerio del Comercio Interior celebra 65 años al servicio del pueblo cubano

Con la responsabilidad de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno en materia de comercio interno, el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) celebra este lunes su 65 aniversario de creado, mediante la Ley 933 de 1961.

La titular del sector, Betsy Díaz Velázquez, dedicó a los fundadores y trabajadores del organismo en una carta de felicitación en la que resaltó que esta celebración constituye un homenaje al esfuerzo de varias generaciones que han hecho posible que el sector sea un espacio de organización, equidad y servicios, al frente de disímiles programas sociales.

Más detalles en video:

