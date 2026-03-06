Mincin desmiente rumores sobre venta de productos donados por México

El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) de Cuba emitió un comunicado en el que desmiente, categóricamente, la información que ha circula en redes sociales sobre la supuesta comercialización de productos donados por el Gobierno de México, en tiendas recaudadoras de divisas.

Según la nota, varios medios de comunicación, frecuentemente críticos con las políticas del Gobierno cubano, divulgan que los productos han desaparecido de los canales de distribución pública para venderse en dólares, tanto en tiendas estatales como en el mercado informal.