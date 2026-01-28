Miles de jóvenes honran a Martí y Fidel en tradicional Marcha de las Antorchas

Miles de jóvenes capitalinos acudieron esta noche a la tradicional Marcha de las Antorchas en honor a la convergencia de pensamiento y obra entre el Héroe Nacional José Martí y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario y a 73 años de la realización por primera vez de esta histórica cita.

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, así como miembros del Buró Político del Partido, representantes del Gobierno y de las organizaciones sociales, de masas y estudiantiles, los participantes encendieron la luz de sus antorchas en claro acto de resistencia frente a las amenazas imperiales.

Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), destacó que la permanencia de esta tradición demuestra la voluntad de las nuevas generaciones de continuar la obra empezada por el apóstol y reafirmar que Martí no es una estatua inmóvil ni un nombre en los libros, es una inspiración que se multiplica en obreros, campesinos, estudiantes, soldados, artistas, deportistas, científicos, en todo un pueblo que se orienta por su legado.

Enfatizó en que Martí vive en la resistencia y dignidad de los que no desisten ante las dificultades, en los que no se arrodillan frente al opresor, en los que defienden el valor de las ideas como fuerza insuperable, sin importar las amenazas o el precio a pagar por defender la soberanía y el proyecto nacional.

“Nuestra generación recibe el legado del Maestro y su mejor discípulo Fidel Castro Ruz, con el compromiso de estar a la altura de nuestro tiempo, en momentos en que, ante las amenazas de los enemigos de la nación cubana, se impone la firmeza ideológica y el más sagrado deber de los revolucionarios: la defensa de la patria”, apuntó.

Más detalles en video:

