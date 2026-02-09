Más de 10 mil viviendas serán beneficiadas en Cuba con módulos compactos de energía solar

Brigadas de la Corporación COPEXTEL pertenecientes al Grupo de la Electrónica del Ministerio de Industrias, asumen la distribución, comercialización, montaje y servicios de garantía, de Sistemas Fotovoltaicos con acumulación de energía, a través de Baterías, asignados a Héroes del Trabajo, Educadores y a Profesionales de Salud Pública. Este Proyecto de alto impacto social, es respaldado con esquemas financieros en Moneda Libremente Convertibles, del Ministerio de Energía y Minas y de la Unión Eléctrica. Autoridades informaron a Canal Caribe, que más de diez mil viviendas, en todas las provincias y en el Municipio Especial Isla de la Juventud, serán beneciadas con módulos compactos de energía solar, como parte del Programa de Transición Energética, hacia Fuentes Renovables.

