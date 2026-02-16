Quisiera salir otra vez a la calle con unos ojos que no sean los de verdad, un par de ellos capaces de ver más allá.

Así transité por algunos sitios de La Habana ayer, Día del Amor y la Amistad, como seguimos llamando la fecha, aquí y ahora: Cuba, 14 de febrero de 2026.

Estuve por Neptuno. Entré a una joyería, a una tienda de textiles y calzado y a una especie de bazar donde hay de todo. Yo, tan dada al vértigo cuando hiede, me di cuenta de que es bueno andar con ojos nuevos.

De modo que vi dependientes educados, competentes, gente con mercancía en derredor dispuesta a vender, al margen de las caras largas y los precios, mi Dios.

Hace rato es trabajoso pronunciar los números que crecen; y ahora gritan: ¡eso cuesta 15… ó 20 ó 30!, tratándose de decenas de miles por unos gramos de lata o unas vasijas de plástico o un ramo de flores. Pero la vida es bella.

Allí la gente pagaba para regalar y por otros compromisos o urgencias. Reí al ver un muchacho, simpatiquísimo, rechazar un anillo «espectacular de alpaca» que una mujer le puso enfrente, y decidirse por dos perfumes del mismo nombre porque tenía dos novias, según dijo en medio del tumulto.

También caminé por la periferia de la Esquina de Tejas. Fue como entrar a un tren gigantesco detenido, lleno, como la viña del Señor. Ahí estaba la pregonera de girasoles que pasa por mi cuadra dos veces a la semana. A esa hora ya estaba vacía su carretilla azul y ella besaba con deleite un helado color fresa, mientras felicitaba a la gente.

Atrás quedaron las calles y una de las celebraciones más hermosas del año. Yo regresé con rosas y la certeza de que hay que andar con los ojos del amor, mientras duren estos tiempos.