Líderes cubanos reafirman su compromiso con la independencia a 148 años de la Protesta de Baraguá

Cuba rememora con fervor la Protesta de Baraguá, un hito en la historia de la lucha por la independencia, liderada por el mayor general Antonio Maceo, el Titán de Bronce, hace 148 años, una acción que marcó la resistencia del país frente a la rendición.

En tal sentido, varias autoridades del archipiélago, entre ellas el presidente Miguel Díaz-Canel; el primer ministro, Manuel Marrero; y el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, evocaron este domingo en la red social X, el legado de intransigencia y dignidad del prócer mambí.

Díaz-Canel recordó las palabras de Maceo: «No nos entendemos», un resumen contundente de la postura cubana ante cualquier intento de subordinación. En su reflexión, enfatizó en la importancia de seguir fieles a este legado y a los principios de independencia, sin condiciones.

Se dice #Baraguá y nos asalta, desde la historia, la intransigencia de Antonio Maceo frente al Pacto sin independencia: «No nos entendemos» le dice a la contraparte española y convoca a su tropa a «romper el corojo» en breve. A ese legado de dignidad nos deberemos siempre.… pic.twitter.com/vuombqUigU — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 15, 2026

Manuel Marrero se unió a la conmemoración, al resaltar la «intransigencia revolucionaria» 148 años después de la Protesta. En sus declaraciones, reafirmó que las banderas de la patria permanecen en el «sitial más alto», gracias a la resistencia de quienes, como Maceo, defienden la soberanía nacional ante toda amenaza.

Con la Protesta de Baraguá, como aseguró #Fidel, las banderas de la Patria fueron colocadas en su sitial más alto. La intransigencia revolucionaria de los cubanos, 148 años después, permanece intacta. Ante la rendición, decimos como Maceo: «No nos entendemos».#CubaSoberana pic.twitter.com/zjAUyvLFeQ — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) March 15, 2026

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla advirtió de manera enérgica que la defensa de Cuba, la Revolución y el Socialismo se mantiene firme ante quienes buscan su destrucción. «Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre», señaló, al evocar el espíritu combativo de la lucha por la libertad.