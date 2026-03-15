Líderes cubanos reafirman su compromiso con la independencia a 148 años de la Protesta de Baraguá

Cuba rememora con fervor la Protesta de Baraguá, un hito en la historia de la lucha por la independencia, liderada por el mayor general Antonio Maceo, el Titán de Bronce, hace 148 años, una acción que marcó la resistencia del país frente a la rendición.

En tal sentido, varias autoridades del archipiélago, entre ellas el presidente Miguel Díaz-Canel; el primer ministro, Manuel Marrero; y el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, evocaron este domingo en la red social X, el legado de intransigencia y dignidad del prócer mambí.

Díaz-Canel recordó las palabras de Maceo: «No nos entendemos», un resumen contundente de la postura cubana ante cualquier intento de subordinación. En su reflexión, enfatizó en la importancia de seguir fieles a este legado y a los principios de independencia, sin condiciones.

Manuel Marrero se unió a la conmemoración, al resaltar la «intransigencia revolucionaria» 148 años después de la Protesta. En sus declaraciones, reafirmó que las banderas de la patria permanecen en el «sitial más alto», gracias a la resistencia de quienes, como Maceo, defienden la soberanía nacional ante toda amenaza.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla advirtió de manera enérgica que la defensa de Cuba, la Revolución y el Socialismo se mantiene firme ante quienes buscan su destrucción. «Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre», señaló, al evocar el espíritu combativo de la lucha por la libertad.

Abdiel Bermúdez: la historia de Cuba, contada desde Caribe, continúa

  • Sin comentarios
Porque Abdiel Bermúdez lo sabe bien: en el periodismo, la obra siempre está por hacer.
María Caridad Esquivel
Leer más

Centro de Inmunología Molecular avanza en instalación de paneles solares

  • Sin comentarios
Centro de Inmunología Molecular avanza en instalación de paneles solares
Bernardo Espinosa
Leer más

Juramento de Baraguá: un documento histórico por la continuidad

  • Sin comentarios
Juramento de Baraguá: un documento histórico por la continuidad
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
15:00 LAS FORMAS DEL LIBRO
15:30 EL MUNDO EN SIETE DÍAS
16:00 ENTREVISTA
● EN VIVO
16:30 CARIBE NOTICIAS
17:00 MARCAS

Más vistos

Funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de los EE. UU., informó Díaz-Canel

Presidente de Cuba abordará temas de la agenda nacional e internacional

Cuba se mantiene en la búsqueda de alternativas para garantizar la vitalidad del país, afirma Díaz-Canel

La lucha de las mujeres continúa