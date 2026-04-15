Las Tunas se alista para estrenar parque fotovoltaico de 5 megawatts en la comunidad de Punta Brava

El municipio de Amancio, el más distante de la capital provincial de Las Tunas, se alista para un salto cualitativo en su infraestructura energética con la inminente puesta en marcha de un nuevo parque solar fotovoltaico de cinco megawatts (MW) de potencia.

Con esta activación, la provincia elevará a ocho el número de instalaciones de este tipo en funcionamiento, consolidando su posición en la transición hacia fuentes renovables de energía en el oriente cubano.

La nueva obra, enclavada estratégicamente en la comunidad rural de Punta Brava, está llamada a desempeñar un papel crucial en la estabilidad del suministro eléctrico en esa demarcación sureña, históricamente ubicada en el extremo más alejado de los grandes nodos de distribución.

El parque estará compuesto por un total de 9 048 paneles solares, los cuales estarán interconectados mediante un sistema de 18 cajas concentradoras diseñadas para optimizar la recolección y el flujo de la energía generada hacia el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En la materialización de este proyecto convergen los esfuerzos técnicos y logísticos de varias entidades clave del territorio. Las brigadas de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, en estrecha coordinación con los especialistas de la Subestación 220 y el personal de apoyo de la División Territorial de Copextel, han avanzado de manera sostenida en el montaje electromecánico y las pruebas preliminares.

Según fuentes cercanas a la ejecución, las labores se encuentran en fase de alistamiento final, a la espera únicamente de la visita técnica de los proveedores de la República Popular China, cuya presencia está confirmada para los próximos días a fin de otorgar el visto bueno definitivo para la sincronización.

El impulso fotovoltaico en Las Tunas ha cobrado un ritmo significativo en los últimos meses. Recientemente quedaron concluidos y en operaciones los parques solares Subestación 220 y Santa Rosa, ambos ubicados en el municipio de Majibacoa.

Estas nuevas capacidades se suman a los cinco parques preexistentes en la franja norte de la provincia, un área que ya contaba con tres instalaciones en el municipio de Puerto Padre y dos en Manatí, demostrando la diversificación geográfica de la estrategia energética local.

El desarrollo no se detiene en Punta Brava. En la zona conocida como el “Balcón de Oriente”, específicamente en el asentamiento de La Veguita, avanza a buen paso la construcción de otro parque solar de mayores dimensiones.

Una vez que esta nueva inversión entre en funcionamiento, la capacidad total instalada de energía solar en la provincia de Las Tunas se elevará hasta los 75 MW. Cabe destacar que tres de los parques que conforman este parque generador son de gran envergadura, con una capacidad individual de 21,8 MW cada uno, lo que representa un aporte sustancial al pico diurno de consumo.