Juventud mundial condena agresión imperialista y reafirma solidaridad inquebrantable con Cuba

Con motivo de la renovada y agresiva escalada del imperialismo norteamericano contra Cuba, heroica trinchera de la dignidad mundial, se desarrolló este jueves, desde la sede nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el Encuentro Juvenil Internacional de Solidaridad con la Mayor de las Antillas. La cita virtual congregó a más de 120 organizaciones hermanas procedentes de 61 naciones, constituyendo una poderosa demostración de unidad y compromiso inquebrantable con la Revolución Cubana y su pueblo.

La reunión fue presidida por la miembro del Buró Nacional de la UJC y su Primera Secretaria, Meyvis Estévez Echevarría, quien inició los debates con una contundente declaración dirigida a denunciar el carácter inmoral, ilegal y genocida de la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, así como de sus más recientes amenazas. “Aquí no habrá rendición”, afirmó con firmeza, evocando la estirpe mambisa y revolucionaria que ha guiado por generaciones la resistencia cubana frente a la hostilidad de la potencia más poderosa del planeta.

La parte cubana contó además con la valiosa participación de Chabeli Arencibia Martel, Presidenta de la Organización de Pioneros José Martí, reafirmando así el carácter unitario e intergeneracional de la defensa de la soberanía nacional. De manera destacada, el evento acogió la conmovedora intervención de una representación del pueblo palestino, encabezada por el doctor Ihab Idas, quien ofreció un testimonio de profunda hermandad entre dos luchas que confrontan a un enemigo común: el imperialismo y sus políticas de exterminio.

El debate fue abierto por la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), dando paso a una amplia y combativa participación de las delegaciones internacionales. Desde diversas latitudes, las voces se alzaron unánimes para condenar la guerra económica de Washington, reafirmar el derecho inalienable de Cuba a su soberanía y sistema socialista, y exigir el fin inmediato del criminal bloqueo.

Más detalles en video: