Jardín Botánico Nacional apuesta por la bioenergía con residuos forestales

El Jardín Botánico Nacional de Cuba se prepara para iniciar un innovador proyecto que transformará residuos forestales en energía renovable y sustratos, como parte de una iniciativa de cooperación internacional.

Según anunció la institución en su perfil de Facebook, próximamente instalará una industria destinada a la producción de pellet y astillas de madera, materiales que permitirán sustituir el uso de combustibles fósiles en calderas, hornos, cocinas y quemadores.

Este esfuerzo se enmarca en el proyecto Reviv-e, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, que proveerá el equipamiento necesario para su puesta en marcha.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, Cubasolar, la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas.

Entre las entidades que comenzarán a utilizar bioenergía en lugar de combustibles fósiles se encuentran las cocinas del propio Jardín Botánico Nacional, los hornos de la panadería del Reparto Eléctrico, la caldera de vapor de la fábrica de Pastas La Pasiega y la caldera de agua caliente de una instalación hotelera.

El proyecto constituye un prototipo de economía circular con gran potencial para convertirse en un referente nacional en el manejo sostenible de los recursos forestales, al promover prácticas amigables con el medio ambiente y el desarrollo sostenible en Cuba.

Foto: Abel Padrón Padilla