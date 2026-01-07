Homenaje en la Universidad de Oriente a los combatientes caídos en Venezuela

La Universidad de Oriente, fiel a su historia de compromiso con las causas justas del Continente, alzó su voz por la paz, la soberanía y la dignidad de los pueblos de Nuestra América. En el tributo a los 32 internacionalistas, estuvieron presentes la Primera Secretaria del Partido en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, la Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en la oriental provincia, Yesenia Acuña Borrero, la Rectora de la institución, Diana Sedal Yanes, y representantes del Ministerio del Interior.