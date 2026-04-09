Exige Teherán ante la ONU que crímenes de lesa humanidad no queden impunes

El director de la Oficina de Medicina Forense de Irán, Abbas Masjedi Arani, informó este jueves que la agresión militar conjunta de Estados Unidos e Israel ha causado la muerte de más de 3000 mártires en la nación persa, en una ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero.

En un reporte oficial, Arani detalló que los ataques sistemáticos contra zonas residenciales dejaron en solo 40 días un saldo de 220 niños asesinados, de ellos 18 menores de cinco años, así como 257 mujeres víctimas fatales. Asimismo, aproximadamente el 40 % de los cuerpos recuperados resultaron irreconocibles debido a la violencia de los impactos, lo que exigió un esfuerzo técnico sin precedentes por parte de la institución forense para lograr su identificación y devolución a los familiares.

El informe añadió que la coalición agresora provocó heridas a cerca de 2000 menores y 5000 mujeres, mientras que el total de heridos atendidos en centros médicos ascendió a 30 205 hasta la entrada en vigor del actual alto el fuego, vigente desde hace dos semanas.

La infraestructura sanitaria sufrió daños significativos: al menos ocho hospitales fueron evacuados por completo por ataques directos o riesgos de seguridad, 49 centros médicos y 226 instalaciones sanitarias reportaron afectaciones severas, y 26 trabajadores de la salud fallecieron junto a 118 heridos.

Más detalles en video: