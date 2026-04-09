Exige Teherán ante la ONU que crímenes de lesa humanidad no queden impunes

El director de la Oficina de Medicina Forense de Irán, Abbas Masjedi Arani, informó este jueves que la agresión militar conjunta de Estados Unidos e Israel ha causado la muerte de más de 3000 mártires en la nación persa, en una ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero.

En un reporte oficial, Arani detalló que los ataques sistemáticos contra zonas residenciales dejaron en solo 40 días un saldo de 220 niños asesinados, de ellos 18 menores de cinco años, así como 257 mujeres víctimas fatales. Asimismo, aproximadamente el 40 % de los cuerpos recuperados resultaron irreconocibles debido a la violencia de los impactos, lo que exigió un esfuerzo técnico sin precedentes por parte de la institución forense para lograr su identificación y devolución a los familiares.

El informe añadió que la coalición agresora provocó heridas a cerca de 2000 menores y 5000 mujeres, mientras que el total de heridos atendidos en centros médicos ascendió a 30 205 hasta la entrada en vigor del actual alto el fuego, vigente desde hace dos semanas.

La infraestructura sanitaria sufrió daños significativos: al menos ocho hospitales fueron evacuados por completo por ataques directos o riesgos de seguridad, 49 centros médicos y 226 instalaciones sanitarias reportaron afectaciones severas, y 26 trabajadores de la salud fallecieron junto a 118 heridos.

Más detalles en video:

Regresa Chico Buarque a Cuba tras 34 años en gesto de solidaridad con el pueblo cubano

  • Sin comentarios
El reconocido músico, compositor y escritor brasileño Chico Buarque se encuentra en La Habana, en una visita que marca su regreso a la nación caribeña después de 34 años.
Redacción Caribe
Leer más

Abanderan expedición juvenil para socializar transición energética en comunidades cubanas

  • Sin comentarios
Jóvenes de los sectores eléctrico, geológico, minero y petrolero sostuvieron un intercambio con la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echevarría, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en un encuentro que sirvió de marco para el abanderamiento de una expedición juvenil que recorrerá comunidades y empresas de cada provincia del país.
Redacción Caribe
Leer más

Advierte Díaz-Canel sobre impacto del bloqueo energético impuesto por orden ejecutiva de la Casa Blanca

  • Sin comentarios
El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervino por videoconferencia en la apertura de la Sesión de Alto Nivel de la Segunda Conferencia Internacional sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, celebrada en Ginebra, Suiza, con el propósito de visibilizar el impacto devastador de estas prácticas ilegales y movilizar voluntades en favor de la acción humanitaria, la reparación y la responsabilidad.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
19:00 MESA REDONDA
20:00 NTV EMISIÓN ESTELAR
20:45 CULTIVAR CONCIENCIA
● EN VIVO
21:00 NOVENO INNING
21:30 LA EPOPEYA DE ANGOLA

Más vistos

Adiós a un gigante de las artes escénicas: falleció Jorge Losada Moreno

Detalla Minjús requisitos y plazos para Certificación de Antecedentes Penales con uso exterior

Cuba rechaza nueva calumnia del Gobierno estadounidense

Anuncia Gobierno cubano decisión de indultar a más de 2000 sancionados