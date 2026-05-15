Esteban Lazo se reúne con diplomáticos latinoamericanos y caribeños en Cuba

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, sostuvo este jueves un encuentro con miembros del Cuerpo Diplomático de América Latina y el Caribe acreditado en Cuba.

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