Esteban Lazo se reúne con diplomáticos latinoamericanos y caribeños en Cuba

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, sostuvo este jueves un encuentro con miembros del Cuerpo Diplomático de América Latina y el Caribe acreditado en Cuba.
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