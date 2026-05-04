Entregan en La Habana las primeras casas del programa para la construcción de viviendas modulares

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este sábado a la inauguración de las dos primeras casas terminadas en La Habana como parte del Programa para la construcción de viviendas modulares a partir de contenedores marítimos. Le acompañaron el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda y el secretario del Consejo de Ministros, General de División, José Amado Ricardo Guerra, todos miembros del Buró Político, junto a otros dirigentes del Partido y el Gobierno.