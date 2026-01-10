Encabeza Díaz-Canel Plenos extraordinarios del PCC en Granma y Holguín

En Granma y Holguín se realizaron los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido, con el fin de evaluar el cumplimiento de lo acordado en el XI Pleno del Comité Central. Ambas reuniones estuvieron encabezadas por el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Fueron dirigidas por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda. Participaron también, el integrante del Comité Central y Jefe de su Departamento de Política de Cuadros, Humberto Camilo Hernández Suárez, junto a las máximas autoridades granmenses y holguineras.