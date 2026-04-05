Díaz-Canel y jóvenes cubanos participan en trabajo voluntario en Artemisa

Una jornada de trabajo voluntario tuvo lugar este domingo en toda Cuba, en respuesta a la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas, iniciativa que reunió a miles de ciudadanos en diversas actividades, con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector agroalimentario del país.

En Artemisa, el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartió labores con jóvenes provenientes de La Habana y trabajadores de la sede del Comité Central del Partido, así como de otros organismos de la administración Central del Estado.

💪| Junto a militantes del @PartidoPCC y la @UJCdeCuba, el Primer Secretario y @DrRobertoMOjeda se sumaron, desde el municipio Bauta a la jornada que en todo el país se dedicó al trabajo voluntario en la producción de alimentos y la construcción de parques solares fotovoltaicos. pic.twitter.com/yfE3YrrFU6 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) April 5, 2026

Díaz-Canel estuvo acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, y otros destacados dirigentes del Partido y del Gobierno, todos comprometidos con la revitalización del sector agrícola y el fomento del voluntariado entre la juventud.

La jornada no solo refuerza el compromiso de las nuevas generaciones con el desarrollo sostenible de Cuba, sino que también simboliza un esfuerzo conjunto para enfrentar los retos que impone la situación socioeconómica actual.