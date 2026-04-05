Díaz-Canel y jóvenes cubanos participan en trabajo voluntario en Artemisa

Una jornada de trabajo voluntario tuvo lugar este domingo en toda Cuba, en respuesta a la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas, iniciativa que reunió a miles de ciudadanos en diversas actividades, con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector agroalimentario del país.

En Artemisa, el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartió labores con jóvenes provenientes de La Habana y trabajadores de la sede del Comité Central del Partido, así como de otros organismos de la administración Central del Estado.

Díaz-Canel estuvo acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, y otros destacados dirigentes del Partido y del Gobierno, todos comprometidos con la revitalización del sector agrícola y el fomento del voluntariado entre la juventud.

La jornada no solo refuerza el compromiso de las nuevas generaciones con el desarrollo sostenible de Cuba, sino que también simboliza un esfuerzo conjunto para enfrentar los retos que impone la situación socioeconómica actual.

 

Tomada de la página en Facebook de Aguas de La Habana.  

Centro de cargas fotovoltaicas de Aguas de La Habana

  • Sin comentarios
La instalación forma parte de la transición energética hacia fuentes renovables y la movilidad eléctrica, sin consumos generados por el Sistema Nacional.
Bernardo Espinosa
Leer más
Tomada de la página en Facebook del Ministerio del Turismo.

Campismo Popular lanza campaña «Naturaleza en Revolución»

  • Sin comentarios
Lanzaron su campaña desde el Centro Fidel Castro .
Redacción Caribe
Leer más
Tomada del periódico Sierra Maestra.

Envió Raúl un ramo de flores en el aniversario 96 del natalicio de Vilma Espín

  • Sin comentarios
Hasta el lugar donde descansan sus restos mortales llegó el cariño sincero del pueblo de estas históricas montañas. 
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
20:45 NUESTRA GENTE
21:00 NOVENO INNING
21:30 CUADRANDO LA CAJA
● EN VIVO
22:15 LA EXPRESIÓN AMERICANA
22:30 EL TIEMPO EN EL CARIBE

Más vistos

Adiós a un gigante de las artes escénicas: falleció Jorge Losada Moreno

Manos vacías, manos llenas

Detalla Minjús requisitos y plazos para Certificación de Antecedentes Penales con uso exterior

Anuncia Gobierno cubano decisión de indultar a más de 2000 sancionados