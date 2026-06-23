Díaz-Canel se reúne con enviado especial de Vietnam, Le Hoai Trung

Sostuvo Díaz-Canel un encuentro con el canciller Le Hoai Trung, quien se encuentra de visita en Cuba, en condición de enviado especial del líder vietnamita, To Lam.

Participaron, por la parte cubana, el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, ambos miembros del Buró Político.

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