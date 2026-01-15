Díaz-Canel encabezó acto por Día del Trabajador Eléctrico

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó hace solo minutos en la conmemoración central nacional por el Día del Trabajador del Sector Eléctrico, con sede en la capital. Acompañaron al mandatario el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, ambos miembros del Buró Político, así como el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Jefe de su Departamento Económico-Productivo, Jorge Luis Broche Lorenzo, junto a otros dirigentes.

Detalles


Ceremonia militar en Cuba por combatientes caídos

  • Sin comentarios
Ceremonia militar en Cuba por combatientes caídos
Redacción Caribe
Leer más

La Habana: cierres y desvíos por honras fúnebres

  • Sin comentarios
La Habana: cierres y desvíos por honras fúnebres
Redacción Caribe
Leer más

Reciben en Cuba a combatientes heridos en cobarde agresión contra Venezuela

  • Sin comentarios
Reciben en Cuba a combatientes heridos en cobarde agresión contra Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
21:30 Entrevista
22:00 El Mundo Ahora
22:30 El Tiempo En El Caribe
● EN VIVO
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba