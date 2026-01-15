Díaz-Canel encabezó acto por Día del Trabajador Eléctrico

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó hace solo minutos en la conmemoración central nacional por el Día del Trabajador del Sector Eléctrico, con sede en la capital. Acompañaron al mandatario el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, ambos miembros del Buró Político, así como el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Jefe de su Departamento Económico-Productivo, Jorge Luis Broche Lorenzo, junto a otros dirigentes.

Detalles



