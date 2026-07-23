Díaz-Canel cierra recorrido por Consejos de Defensa de los 15 municipios de La Habana

El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, puso punto final este miércoles a una serie de intercambios con los Consejos de Defensa de los 15 municipios capitalinos, al visitar los territorios de Cotorro y Habana del Este.

La jornada, que contó con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Partido, Roberto Morales Ojeda; del presidente del Consejo de Defensa Provincial, Liván Izquierdo Alonso; y de la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, evidenció tanto las particularidades de cada zona como los problemas comunes que las atraviesan.

El déficit en el suministro eléctrico y de agua potable, la atención a los sectores más vulnerables y el fomento de la producción de alimentos fueron algunos de los temas que centraron los debates.

El mandatario indagó con precisión sobre el funcionamiento del Sistema de Atención a la Familia (SAF), la inserción de los nuevos actores económicos y el avance de la Red Juvenil Comunitaria, al tiempo que insistió en la necesidad de potenciar el uso de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) en un número creciente de entidades.

Durante los encuentros, Díaz-Canel subrayó que estos recorridos no concluyen, sino que se reanudarán próximamente, pues constituyen un método eficaz para pulsar el sentir popular y afinar las soluciones desde la escala municipal.

El jefe de Estado reflexionó que el municipio es el escenario donde se ganan las batallas del bienestar, especialmente en el contexto de hostilidad imperial que enfrenta el país, y destacó la oportunidad que representa la autonomía territorial en medio de las 176 transformaciones económicas y sociales que Cuba impulsa actualmente.