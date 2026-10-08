Díaz-Canel recibe al secretario general del Movimiento Izquierda Unida de República Dominicana

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este jueves al secretario general del Movimiento Izquierda Unida de República Dominicana, Miguel Mejía.

En el encuentro, en el que participó el miembro del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García, el destacado político dominicano trasladó, en nombre de su pueblo, un mensaje de amistad y solidaridad a los cubanos.