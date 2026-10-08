Díaz-Canel recibe al secretario general del Movimiento Izquierda Unida de República Dominicana

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este jueves al secretario general del Movimiento Izquierda Unida de República Dominicana, Miguel Mejía.

En el encuentro, en el que participó el miembro del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García, el destacado político dominicano trasladó, en nombre de su pueblo, un mensaje de amistad y solidaridad a los cubanos.

 

Informaciones relacionadas

Del ámbito cultural en Cuba

Actualidad deportiva

El tiempo en Cuba: calor y aisladas lluvias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 CONTEXTOS
22:30 EL TIEMPO EN EL CARIBE
22:45 ACTUALIDAD INFORMATIVA
23:00 NOTICIERO CULTURAL
23:30 RESUMEN 24
● EN VIVO

Más vistos

Pódcast Desde la Presidencia analiza implementación de las transformaciones socioeconómicas

Presidente de Cuba constata acciones en zona de defensa Punta Brava

Valdés Mesa y Marrero Cruz evalúan la preparación de la zona de defensa Cerro

Cuba denuncia en España recrudecimiento del bloqueo