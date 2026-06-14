Díaz-Canel agradece envío solidario de Colombia

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, agradeció al mandatario Gustavo Petro y al pueblo colombiano, el reciente envío de ayuda solidaria a nuestro país.

Un profundo agradecimiento al Presidente @petrogustavo y al pueblo colombiano por el envío de ayuda al noble pueblo cubano.

Esta solidaridad nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de EE.UU.

La hermandad no se puede bloquear. pic.twitter.com/KonYR2CaLZ

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 13, 2026