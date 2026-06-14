Díaz-Canel agradece envío solidario de Colombia

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, agradeció al mandatario Gustavo Petro y al pueblo colombiano, el reciente envío de ayuda solidaria a nuestro país.

En la red digital X, Díaz-Canel expresó que esta ayuda llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del Gobierno de Estados Unidos. El dirigente antillano dijo: «La hermandad no se puede bloquear».

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