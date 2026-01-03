Díaz-Canel: ¡A cerrar filas, pueblos de América!

El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este sábado el más reciente acto de terrorismo de Estado perpetrado por la administración de Donald Trump contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Desde la Tribuna Antiimperialista, en La Habana, el mandatario señaló que el objetivo del imperio y sus lacayos no es otro que apoderarse de las vastas riquezas naturales de la Patria de Bolívar, con el fin criminal de apagar el faro de paz, dignidad y resistencia antiimperialista que ella representa para América Latina y el mundo.

“Por la libertad y la soberanía de Venezuela y Cuba, nuestro pueblo y sus dirigentes estamos dispuestos a dar hasta la última gota de nuestra sangre”. Afirmó que los Estados Unidos carecen por completo de toda autoridad moral y legal para intentar derrocar a un Presidente legítimo y constitucional, elegido democráticamente por el pueblo venezolano.

