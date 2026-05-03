Denuncian intelectuales y artistas hostilidad de Washington hacia la Cuba

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) emitió este sábado un contundente pronunciamiento de rechazo a las recientes amenazas militares y nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra la hermana República de Cuba. En un clima internacional que clama por paz, respeto al Derecho Internacional y cooperación entre los pueblos, la administración de Donald Trump profundiza su lógica imperialista con el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y la persecución de cualquier transacción financiera vinculada a la isla.

En su comunicado, fechado el 2 de mayo de 2026, la REDH subraya que estas acciones coercitivas no responden a razones políticas válidas, sino a la voluntad de un poder hegemónico que recurre a la fuerza para intentar anular la soberanía y la dignidad del pueblo cubano. “Los intentos de doblegar la voluntad de un país entero a través del hambre y la asfixia económica no solo son inmorales, sino que están condenados al fracaso frente a la dignidad, la resistencia y el legado de lucha de sus héroes y mártires”, señala el texto.

La REDH, que agrupa a personalidades de la cultura, la academia y los movimientos sociales de diversas latitudes, expresa su más amplio respaldo al Gobierno y al pueblo de Cuba, reafirmando el derecho inalienable de la nación caribeña a la autodeterminación y a construir su propio destino sin injerencias externas. Asimismo, califica el bloqueo como criminal y genocida, exigiendo su cese inmediato e incondicional, así como la eliminación de las nuevas sanciones que violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas.

La organización hace un llamado urgente a intelectuales, académicos, artistas, gobiernos, movimientos sociales y a los pueblos del mundo a pronunciarse y cerrar filas en apoyo a Cuba. “La solidaridad entre los pueblos será más fuerte que el odio y la ambición del imperio. ¡Cuba no está sola! ¡Viva la dignidad de los pueblos!”, concluye el pronunciamiento, acompañado de la etiqueta #HumanidadConCuba.

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) se suma así a otras voces internacionales que rechazan la política de máxima presión del gobierno estadounidense, en un contexto donde la comunidad internacional mayoritariamente condena el bloqueo contra Cuba en la Asamblea General de la ONU.

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