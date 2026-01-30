Culminaron en Granma y Holguín Consejos Provinciales Extraordinarios de Gobierno

Las provincias de Granma y Holguín celebraron sus Consejos Provinciales Extraordinarios de Gobierno, presididos por el miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz.

En la cita, trascendió la importancia de corregir distorsiones y reimpulsar la economía, enfocados en la autonomía municipal y la producción local. La dirección del país insiste en la necesidad de pasar de la retórica a los hechos, ante el complejo escenario actual.

La colega Lizet Márquez nos ofrece más detalles en el siguiente reporte

Cuba celebra el Día del Trabajador Ferroviario

  • Sin comentarios
Cuba celebra el Día del Trabajador Ferroviario
Redacción Caribe
Leer más

Actualiza Cuba protocolos aduaneros con el Decreto Ley 108

  • Sin comentarios
Actualiza Cuba protocolos aduaneros con el Decreto Ley 108
Redacción Caribe
Leer más

Cuba participa en Encuentro Virtual Internacional por la Paz

  • Sin comentarios
Cuba participa en Encuentro Virtual Internacional por la Paz
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
22:00 Documental "conversando Con GarcÍa MÁrquez Sobre Su Amigo Fidel"
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación