Culminaron en Granma y Holguín Consejos Provinciales Extraordinarios de Gobierno

Las provincias de Granma y Holguín celebraron sus Consejos Provinciales Extraordinarios de Gobierno, presididos por el miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz.

En la cita, trascendió la importancia de corregir distorsiones y reimpulsar la economía, enfocados en la autonomía municipal y la producción local. La dirección del país insiste en la necesidad de pasar de la retórica a los hechos, ante el complejo escenario actual.

