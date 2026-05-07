Cuba rechaza Orden Ejecutiva de la administración Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza, en los términos más enérgicos, la Orden Ejecutiva emitida por la Casa Blanca el 1 de mayo de 2026 que recrudece, a niveles extremos y sin precedentes, el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba.

De igual manera, condena la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos del 7 de mayo de 2026 que añadió a las entidades cubanas Gaesa y MoaNickel S.A. a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, siendo esta la primera medida coercitiva derivada de la orden firmada el 1 de mayo.

Se está ante un acto de agresión económica despiadada, que multiplica los efectos extraterritoriales del bloqueo, con la potencial aplicación de sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los Estados Unidos no tienen relación con Cuba. La medida obstaculizará aún más el funcionamiento de la economía nacional que ya enfrenta, desde el pasado 29 de enero de 2026, los efectos nefastos del bloqueo petrolero impuesto en esa fecha y que paralizó las exportaciones de combustibles al país.

Actuando como gendarme mundial y en franca violación del Derecho Internacional y las normas elementales del libre comercio de bienes y servicios, se ataca de manera explícita, descarnada y directa la facultad soberana de todos los Estados que tienen o deseen mantener relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba. Las más altas autoridades estadounidenses, en particular el Secretario de Estado, tratan de imponer a la comunidad internacional, por la vía del chantaje y la intimidación, que se someta y acate el bloqueo.

Ningún país queda exento de esta amenaza de extender el genocidio contra el pueblo cubano, intentando forzar el aislamiento de Cuba del escenario económico y financiero internacional.

Alertamos que esta agresión contra la economía y el pueblo cubano solo lograría el efecto destructivo que se propone si las naciones soberanas e independientes se dejan amedrentar e intimidar por el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que el mundo nunca aceptará dócilmente normas ilegales, no renunciará a la igualdad soberana, ni dejará sin protección a sus ciudadanos, empresarios, corporaciones y entidades financieras. La comunidad internacional se opone y condena, históricamente, el genocidio que se comete contra el pueblo de Cuba por el gobierno de los Estados Unidos y que dura casi siete décadas.

Denunciamos el carácter criminal de estas medidas de agresión dirigidas a rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana y a tratar de generar una catástrofe social, económica y política a escala nacional. Rechaza además la intención del gobierno de los Estados Unidos de construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida una agresión militar contra Cuba.

En todos los foros internacionales, Cuba continuará denunciando el bloqueo. De la misma manera, instamos a la comunidad internacional a enfrentar esta arremetida que constituye una peligrosa escalada en el afán estadounidense por ejercer dominación y por controlar los destinos de Cuba, que transgrede la independencia y soberanía de todos los Estados.

La Habana, 7 de mayo de 2026

Foto tomada de CubaMinrex