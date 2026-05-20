Cuba impulsa acciones desde los CDR para potenciar la participación comunitaria

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este martes un encuentro con la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en el que presentaron acciones destinadas a perfeccionar el funcionamiento de la organización de masas.

Durante la reunión, se abordaron estrategias para dinamizar la labor de los CDR en las comunidades, con énfasis en la participación ciudadana, la vigilancia revolucionaria y el apoyo a programas sociales.

Díaz-Canel estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda.

De acuerdo con el sitio web de la Presidencia, el coordinador nacional de los CDR y Héroe de la República, Gerardo Hernández Nordelo, presentó la estrategia de fortalecimiento titulada «Desde el barrio, junto a Fidel», que parte de un diagnóstico preciso: débil participación vecinal, heterogeneidad poblacional, insuficiencias en la atención a familias vulnerables, problemas sociales acumulados y estructuras de base incompletas.

El objetivo general de la propuesta es revitalizar la misión de los CDR estimulando la incorporación de sus miembros a los programas económicos, políticos y sociales en la comunidad, con ejes fundamentales como la defensa de la Patria, la producción de alimentos y la transición energética.

Entre las acciones concretas se incluyen, dijo Gerardo Hernández, fortalecer los Destacamentos de Vigilancia Revolucionaria; incrementar la producción de alimentos en patios y parcelas; erradicar microvertederos y convertirlos en áreas productivas; potenciar la recogida de materias primas; crear brigadas de solidaridad para la atención a personas vulnerables, más allá de las contingencias puntuales; entre muchas otras.

Foto: Estudios Revolución

Más detalles, en video

 

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