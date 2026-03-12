Cuba denuncia impacto del bloqueo a 30 años de la Ley Helms-Burton

Las autoridades cubanas volvieron a poner de relieve el efecto perjudicial de la Ley Helms-Burton, normativa firmada hace  30 años que ha codificado y endurecido el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

A través de la red social X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tildó a la legislación de «engendro», e igualmente, subrayó que va en contra de todos los principios legales.

Díaz-Canel enfatizó que Cuba seguirá regulándose bajo su Constitución y propias leyes, así como desestimará cualquier intento de extraterritorialidad que Washington intente imponer.

Otros altos funcionarios  reafirmaron que la política de Estados Unidos no solo infringe las normativas más básicas del comercio internacional, sino que también evidencia la naturaleza extraterritorial del cerco económico.

La Ley Helms-Burton, que codificó restricciones ya existentes desde 1962, ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

