Cuba denuncia impacto del bloqueo a 30 años de la Ley Helms-Burton

Las autoridades cubanas volvieron a poner de relieve el efecto perjudicial de la Ley Helms-Burton, normativa firmada hace 30 años que ha codificado y endurecido el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

A través de la red social X, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tildó a la legislación de «engendro», e igualmente, subrayó que va en contra de todos los principios legales.

Se cumplen 30 años de la firma de una ley norteamericana que va contra todas las leyes: ¿dónde se ha visto legislar para otro país? ¿con qué derecho? Rectifico. La Helms-Burton no es una ley. Es un engendro. #Cuba se rige por su Constitución y sus propias leyes.… pic.twitter.com/UnKoyz6eT9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 12, 2026

Díaz-Canel enfatizó que Cuba seguirá regulándose bajo su Constitución y propias leyes, así como desestimará cualquier intento de extraterritorialidad que Washington intente imponer.

Otros altos funcionarios reafirmaron que la política de Estados Unidos no solo infringe las normativas más básicas del comercio internacional, sino que también evidencia la naturaleza extraterritorial del cerco económico.

Hace 30 años Clinton firmó la infame ley Helms-Burton, que codificó y recrudeció el bloqueo y amplió su carácter extraterritorial. El pueblo de #Cuba la denuncia como la ley de la esclavitud que es. #TumbaElBloqueo pic.twitter.com/wqStk3h1RI — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) March 12, 2026

La Ley Helms-Burton, que codificó restricciones ya existentes desde 1962, ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional.