Costa Rica anuncia cierre de su Embajada en La Habana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba publicó este miércoles un comunicado titulado «Bajo presión de Estados Unidos, CostaRica anuncia cierre de su Embajada en La Habana y limita las relaciones con Cuba al ámbito consular».

Ofrecemos detalles en la siguiente nota informativa 👇


 

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