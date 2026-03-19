El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba publicó este miércoles un comunicado titulado «Bajo presión de Estados Unidos, CostaRica anuncia cierre de su Embajada en La Habana y limita las relaciones con Cuba al ámbito consular».

📌Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica anuncia cierre de su Embajada en La Habana y limita las relaciones con Cuba al ámbito consular. 🔗: https://t.co/NMFsv4Zi9Y pic.twitter.com/xW9hStLLqV — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 18, 2026

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