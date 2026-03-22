Convoy Nuestra América entrega oficial ayuda solidaria a pueblo de Cuba

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, fue sede del acto de entrega oficial de la ayuda solidaria del convoy Nuestra América para el pueblo cubano. La cita contó con la presencia del primer secretario del Comité Central el Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez.También asistieron el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, todos miembros del Buró Político.

Presidente del Parlamento cubano intercambió con integrantes del Convoy Nuestra América

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El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, intercambió este sábado con parlamentarios integrantes del Convoy Nuestra América.
Redacción Caribe
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Canciller de Cuba llamó a la colaboración entre los Estados del Sur Global ante amenazas de EE. UU.

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El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de #Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, encabezó la delegación cubana al Foro CELAC-África.
Redacción Caribe
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Recuperación del SEN, últimas noticias

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La salida imprevista de la unidad generadora No. 6 de la central termoeléctrica Diez de Octubre, ubicada en Nuevitas, Camagüey, provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 6:32 p.m. de este sábado.
Bernardo Espinosa
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