Convoy Nuestra América entrega oficial ayuda solidaria a pueblo de Cuba

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, fue sede del acto de entrega oficial de la ayuda solidaria del convoy Nuestra América para el pueblo cubano. La cita contó con la presencia del primer secretario del Comité Central el Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez.También asistieron el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, todos miembros del Buró Político.