Contingencia energética y roturas de bombeo impactan servicio de agua en Cuba

Más de 2 000 000 de consumidores tienen afectado total o parcialmente el abasto de agua en el país.

Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos señalan que las principales causas de los insuficientes volúmenes en acueductos, se deben a la contingencia energética y a roturas en máquinas de bombeo.

Ante el complejo escenario, el Gobierno ha indicado acciones para ejecutar en ciudades cabeceras de provincias, de municipios y en comunidades.

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Foto de Portada: Periódico La Demajagua 

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