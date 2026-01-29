Consejos Provinciales Extraordinarios de Gobierno

En los Consejos Provinciales Extraordinarios de Gobierno se establecen hoy las prioridades de #Cuba para el actual año. Presididos por el miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, ministros, presidentes de comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y las máximas autoridades de la provincia; los consejos provinciales son el mecanismo para llevar el Programa de Gobierno a nivel local, enfrentando con realismo el complejo escenario de economía de guerra.

La Edad de Oro, joya de José Martí para la infancia

Cuba rinde homenaje a José Martí en aniversario 173 de su natalicio

