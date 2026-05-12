Conmemoran en Cuba Día Internacional de la Enfermería con jornada de homenaje hasta el 3 de junio

Este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, se conmemora el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, referente mundial de esa abnegada profesión.

En Cuba la fecha marca el inicio de una jornada de homenaje a los enfermeros por su entrega y vocación de servicio en el sistema nacional de salud, con el acto nacional previsto a realizarse en la capital cubana y múltiples actividades que desde este martes y hasta el próximo 3 de junio ocuparán los espacios de atención de estos profesionales.

El máster Roberto Carracedo, jefe del departamento de enfermería del Ministerio de Salud Pública, ofreció detalles de la conmemoración en declaraciones a Canal Caribe.

 

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