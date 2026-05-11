Comunidad internacional refuerza apoyo a Cuba ante amenazas de Estados Unidos

Integrantes del Foro Social Pakistán-Cuba ratificaron su compromiso solidario con la isla, al condenar el asedio económico de Washington.

Mientras, en República Dominicana, expertos y analistas se sumaron a las críticas contra la política exterior del presidente estadounidense.

El abogado y escritor Ramón Antonio Vera calificó de «agresivo y provocador» el lenguaje utilizado por Estados Unidos hacia naciones como Cuba y México, al tiempo que alertó sobre el peligro de una escalada belicista en la región.

Por su parte, desde México, el embajador cubano Eugenio Martínez ofreció declaraciones al medio «Contralínea», donde calificó como «actos genocidas» las acciones unilaterales de la Casa Blanca.

El diplomático subrayó que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos constituye una amenaza directa contra la vida y la supervivencia del pueblo cubano.

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