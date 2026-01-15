Ceremonia militar en Cuba por combatientes caídos

Cuba rendirá este jueves y viernes homenaje póstumo a los combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela. Mañana llegarán a la Patria los restos mortales de los 32 combatientes caídos durante el ataque del gobierno de Estados Unidos a la hermana nación.

Como se ha informado, en ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, recibirán el primer homenaje póstumo. Al concluir, serán trasladados por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

