Canciller cubano sostuvo conversación telefónica con su homólogo iraní

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el canciller iraní, Seyed Abbas Aragchi.

Durante el diálogo, ambos diplomáticos intercambiaron criterios sobre los recientes acontecimientos en la región, especialmente la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Rodríguez Parrilla expresó sus condolencias por la muerte del Líder Supremo de la Revolución Islámica, Alí Jameneí, y las trágicas pérdidas humanas sufridas a raíz de un bombardeo en la escuela primaria de Minab, que dejó un saldo devastador de 165 personas fallecidas, muchas de ellas menores de edad.

El canciller cubano subrayó la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos internacionales para poner fin a la agresión, e hizo un llamado al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU para que asuman su responsabilidad en la restauración y mantenimiento de la paz mundial.