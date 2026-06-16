Canciller cubano destaca logros sanitarios pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este martes los esfuerzos del Gobierno cubano para llevar a cabo la segunda etapa de la edición 65 de la Campaña Nacional de Vacunación Antipolio Oral Bivalente.

En la red digital X, el canciller expresó que ello demuestra la invariable determinación del Estado de brindar salud y bienestar al pueblo, en especial a los niños y niñas, como garantía a su derecho a la salud.

Rodríguez Parrilla también resaltó que la campaña antipolio se realiza mientras el Gobierno estadounidense «insiste en asfixiarnos bajo pretextos mendaces, mediante el cerco de combustible, que es esencial para el traslado de medicamentos y las cadenas de refrigeración».

Foto: Tomada de Tribuna de La Habana

 

 

Prensa Latina reafirma su compromiso con la realidad latinoamericana

  • Sin comentarios
Prensa Latina reafirma su compromiso con la realidad latinoamericana
Redacción Caribe
Leer más

Proyectos entre Cuba y Rusia abogan por innovación sanitaria

  • Sin comentarios
Proyectos entre Cuba y Rusia abogan por innovación sanitaria
Gisela García Rivero
Leer más

Cuba apuesta por avanzar y resistir

  • Sin comentarios
Cuba apuesta por avanzar y resistir
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL
16:00 SERIE DOCUMENTAL "LOS PASOS DE LA GUERRA"
16:30 CARIBE NOTICIAS
● EN VIVO
17:00 ENLACE NACIONAL
17:30 DOCUMENTAL "DOS CORAZONES EN UN MISMO LATIDO (II)"

Más vistos

Envía Raúl carta a combatientes del Ejército Occidental por aniversario 65 de su fundación

Solidaridad de Rusia con Cuba frente a acciones de EE. UU.

Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba. 

Convocan a Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista

Canciller cubano denuncia que bloqueo de EE. UU. impide distribución de ayuda solidaria