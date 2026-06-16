Canciller cubano destaca logros sanitarios pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este martes los esfuerzos del Gobierno cubano para llevar a cabo la segunda etapa de la edición 65 de la Campaña Nacional de Vacunación Antipolio Oral Bivalente.

En la red digital X, el canciller expresó que ello demuestra la invariable determinación del Estado de brindar salud y bienestar al pueblo, en especial a los niños y niñas, como garantía a su derecho a la salud.

La segunda etapa de la 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente evidencia la invariable determinación del Gobierno de #Cuba de brindar salud y bienestar a nuestro pueblo, en especial a nuestras niñas y niños, garantizando su derecho a la vida y la… pic.twitter.com/Rvjx2Hzenm — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 16, 2026

Rodríguez Parrilla también resaltó que la campaña antipolio se realiza mientras el Gobierno estadounidense «insiste en asfixiarnos bajo pretextos mendaces, mediante el cerco de combustible, que es esencial para el traslado de medicamentos y las cadenas de refrigeración».

Foto: Tomada de Tribuna de La Habana