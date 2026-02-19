Ayuda humanitaria de México beneficia a niños y personas vulnerables en Artemisa

En un gesto de solidaridad internacional, ciudadanos de la provincia de Artemisa recibieron un importante donativo humanitario procedente de México, envío que incluye variedad de productos esenciales.

Tal ayuda está destinada principalmente a las poblaciones más vulnerables de la región: infantes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

La distribución de los suministros ya comenzó , y las autoridades locales, en colaboración con organizaciones comunitarias, laboran para asegurar que los materiales lleguen, de manera eficiente y oportuna, a aquellos que más los necesitan.

El donativo constituye un alivio justo cuando muchas familias enfrentan dificultades económicas y escasez de recursos, debido al recrudecimiento del bloqueo a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos.