Reconocen a féminas pinareñas en saludo al aniversario de la FMC

La organización que agrupa a las mujeres en Cuba está de fiesta por estos días, su nuevo aniversario este 23 de agosto constituye fuente de motivación en Pinar del Río, en la búsqueda de nuevos y mayores logros.
Foto tomada de TelePinar.
La organización que agrupa a las mujeres en Cuba está de fiesta por estos días, su nuevo aniversario este 23 de agosto constituye fuente de motivación en Pinar del Río, en la búsqueda de nuevos y mayores logros.
Foto tomada de TelePinar.
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