Reconocen a féminas pinareñas en saludo al aniversario de la FMC

Tomada de Radio Guamá.

La organización que agrupa a las mujeres en Cuba está de fiesta por estos días, su nuevo aniversario este 23 de agosto constituye fuente de motivación en Pinar del Río, en la búsqueda de nuevos y mayores logros.

Foto tomada de TelePinar.

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