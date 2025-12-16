Autoridades cubanas evalúan acciones de recuperación tras huracán Melissa

El miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, llamó este lunes a agilizar la entrega de materiales de construcción a la población, para recuperar la mayor cantidad posible de viviendas afectadas por el Huracán Melissa.

El llamado tuvo lugar durante el chequeo de las acciones que se ejecutan para resarcir los daños que dejó el evento meteorológico en el oriente cubano. Encabezó el encuentro, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Participaron también en la cita, el miembro del Buró Político y vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, así como otros integrantes y funcionarios del Gobierno.

