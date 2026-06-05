Autoridades cubanas denunciannuevas sanciones de Estados Unidos

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se refirió hoy en la red digital X a las recientes «declaraciones amenazadoras» del mandatario estadounidense, y a la incorporación por el Departamento del Tesoro de nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una ilegítima lista de sanciones.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.

Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el…

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

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