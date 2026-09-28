Afectaciones en el servicio de agua potable en Cuba

Más de 2 7OO OOO de consumidores, alrededor del 35 % de la población de #Cuba que recibe el agua por redes, tiene afectado total o parcial, el suministro hídrico.

Este lunes, más del 52 % de los consumidores de la nación afectados, se concentran en: La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Artemisa y Pinar del Río.

Especialistas señalan las fallas técnicas en posiciones de bombeo y la sequía, como las causas principales en el descenso de volúmenes en redes de acueductos.

Foto tomada del periódico Tribuna de La Habana.