Vicepresidente cubano exhorta a avanzar hacia la soberanía alimentaria

El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, constató en Pinar del Río la implementación de las transformaciones económicas en diversos sectores y evaluó el avance de la producción de granos en la occidental provincia.

Durante los recorridos, el dirigente insistió en incrementar la siembra de arroz, frijol y otros cultivos estratégicos para fortalecer la soberanía alimentaria y reducir la dependencia de las importaciones, ejes centrales de las políticas aprobadas para impulsar la economía nacional.

Foto: Pedro Paredes