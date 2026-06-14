Universidad de Oriente recibe la Orden al Mérito Deportivo

La Universidad de Oriente (UO), casa de altos estudios situada en Santiago de Cuba, fue condecorada este domingo con la Orden al Mérito Deportivo, máxima distinción que otorga el Estado cubano a entidades y personalidades que han dedicado su quehacer al fomento ininterrumpido de la cultura física y la formación de relevantes cuadros deportivos en el archipiélago.

La imposición de la alta presea se realizó en cumplimiento estricto del decreto presidencial 1221/2026, siendo el compañero Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Índer), el encargado de imponer tan merecido reconocimiento durante una solemne ceremonia desarrollada en el propio recinto universitario.

En sus palabras, la vicerrectora de la institución académica, Yamila Portuondo Maurelo, expresó que este galardón no constituye un punto de llegada, sino un estímulo para redoblar las batallas cotidianas en defensa del deporte cubano, llevando siempre con orgullo el ejemplo inmortal de la heroína Vilma Espín, ilustre egresada de esta universidad y quien en su paso por las aulas brillara como destacada deportista.

A su turno, Fornés Valenciano destacó la invaluable obra de la UO a lo largo de sus 78 años de existencia ininterrumpida, subrayando su protagonismo sostenido en la promoción de una cultura física integral, con énfasis especial en las tradiciones históricas y la vigencia de los Juegos Mambises, emblema del pensamiento deportivo revolucionario.

Con esta nueva distinción, la Universidad de Oriente se consolida como referencia insoslayable en el panorama nacional de la educación deportiva, a través de sus sólidos programas de pregrado y posgrado, que han permitido la formación académica y patriótica de numerosas Glorias del Deporte en disímiles especialidades, honrando así el legado de la Revolución.