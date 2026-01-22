Primer Ministro cubano participó en Consejos Provinciales de Gobierno

Los #ConsejosProvinciales de #Gobierno de Las Tunas y Camagüey celebraron sesiones extraordinarias, presididas por el miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro de #Cuba, Manuel Marrero Cruz, la integrante del Comité Central del Partido y Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado; el Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia Fonseca; integrantes del Consejos de Ministros y las máximas autoridades de cada territorio. Las reuniones tuvieron como eje central evaluar la implementación de las principales estrategias económicas del país y el funcionamiento de los órganos locales de gobierno.