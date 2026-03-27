Presidente cubano agradece apoyo del pueblo y Gobierno de México

El primer secretario del Comite Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció al pueblo y el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con el diario La Jornada, Díaz-Canel destacó la firmeza y valentía de Sheinbaum en el apoyo que ha brindado a Cuba en momentos de dificultad, al tiempo que expresó: «Toda nuestra admiración, respeto, cariño y compromiso» son para ella y su nación.

Enfatizó que muchos ciudadanos del archipiélago anhelan poder manifestar su gratitud personalmente a la presidenta mexicana por sus gestos solidarios. «¡Gracias, México! Mil veces gracias por estar siempre al lado de Cuba en los momentos más difíciles de nuestra nación», exclamó.

Igualmente, Díaz-Canel recordó momentos históricos que han forjado los nexos entre Cuba y México, al señalar que el país azteca ha sido un soporte en tiempos adversos, en especial cuando, en los años 60, el resto del mundo se volvió en contra debido a las presiones de Estados Unidos. «México es la tierra hermana que siempre ha estado al lado de Cuba, en las buenas y en las malas», subrayó.

Además, el presidente cubano mencionó acciones solidarias llevadas a cabo por gobernadores y figuras políticas mexicanas, así como por el mismo pueblo, quienes han donado parte de sus salarios y se han movilizado para enviar ayuda al archipiélago.

A pesar de las dificultades impuestas por el bloqueo económico estadounidense, intensificado recientemente, Díaz-Canel aseguró que Cuba no está aislada ni sola.

El apoyo de México, recalcó, refleja la esencia de una relación profundamente arraigada en la historia, y evocó la frase «Amor con amor se paga», del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, porque en tiempos difíciles, la solidaridad entre naciones se convierte en un símbolo de dignidad y fortaleza.

Foto: Marco Peláez