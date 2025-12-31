Participa Esteban Lazo en sesión municipal en Arroyo Naranjo

El miembro del Buró Político y presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, participó hoy en la última sesión ordinaria de este año, de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Arroyo Naranjo.

El dirigente asistó al encuentro en su condición de diputado electo por ese municipio capitalino. Durante la jornada, los delegados analizaron y aprobaron el Presupuesto para 2026 y examinaron la Estrategia para el Desarrollo Local, entre otros temas de interés.

Acompañaron a Lazo Hernández diputados, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Liván Izquiero Alonso, y funcionarios del Gobierno.

