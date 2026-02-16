Nueva instalación en Granma almacenará 50 MW de energía solar

En la provincia de Granma avanza la construcción de un sistema de almacenamiento de baterías, parte de una iniciativa más amplia que contempla cuatro proyectos similares en todo el país.

La obra resulta fundamental no solo por su capacidad, que alcanzará los 50 MW, sino también por su conexión directa con el desarrollo de parques fotovoltaicos en la región, que demuestran su alta efectividad.

El emplazamiento permitirá gestionar mejor la energía generada, especialmente ante disparos automáticos en la red nacional.

La construcción no solo beneficiará a la provincia, sino que también contribuirá a fortalecer la infraestructura energética del país, al marcar un paso importante hacia la independencia energética y la sostenibilidad ambiental.

Otros detalles, en video:

