Movimiento Sin Tierra dona medicamentos para Sistema Nacional de Salud

Tomada de ACN.

El Movimiento Sin Tierra, de Brasil, donó este miercoles medicamentos para la atención al paciente grave.

La carga contiene especialmente antibióticos de primera línea que serán entregados a varios centros del sistema nacional de salud.

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