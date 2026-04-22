Los trabajadores del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba ratificaron su compromiso de defender la Patria, ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos, durante la conmemoración del aniversario 32 de su fundación. A la celebración, dedicada al centenario de Fidel, asistieron el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y Jefe de su departamento económico productivo, Jorge Luis Broche Lorenzo; el Vice Primer Ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga; y el Ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.