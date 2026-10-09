Encabeza Díaz-Canel recorrido por la Zona Colón-Nuevo Vedado en el Día Nacional de la Defensa

Como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este viernes la Zona Colón- Nuevo Vedado, en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución, con el objetivo de constatar el estado de la preparación combativa y la cohesión de los órganos de dirección y mando en ese territorio.

Durante el recorrido, el mandatario cubano estuvo acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, generales de cuerpo de ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, respectivamente; y el secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra, todos integrantes del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

La comitiva fue recibida por las autoridades locales y jefes de la zona de defensa, quienes explicaron las acciones desarrolladas en el marco del ejercicio estratégico que se lleva a cabo en todo el país. En la actividad estuvieron presentes, además, otros altos jefes militares e integrantes del Consejo de Defensa Nacional, así como el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso.

El Día Nacional de la Defensa tiene como propósito fundamental fortalecer la capacidad defensiva del país, mediante la preparación de los órganos de dirección y mando, las tropas y el pueblo, ante cualquier agresión o situación excepcional. En esta jornada, se realizan ejercicios de control, simulacros y entrenamientos en todas las provincias, con el fin de elevar la disposición combativa y la defensa de la Revolución.

La visita del Consejo de Defensa Nacional a la Zona Colón- Nuevo Vedado evidencia la prioridad que el país otorga a la preparación para la defensa y la importancia de mantener la unidad y la vigilancia ante los desafíos actuales.